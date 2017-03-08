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Merkez Bankası Başkanı: Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz

08 Mart 2017 15:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunun düzenlediği toplantıda konuştu. Murat Çetinkaya son dönemde alınan tedbirlerin etkisinin 'tam olarak planlanan yönde' gerçekleştiğini belirterek, "Son dönemde ekonomi politikalarında koordineli hareket edebilme konusunda önemli bir sınav verildi" dedi. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacına odaklanmaya devam edeceğini belirten Çetinkaya tüm politika araçlarının hedefler doğrultusunda etkin olarak kullanılacağını söyledi. Ekonomide toparlanma eğiliminin başladığına dikkat çeken Başkan, "Öncü veriler 2. çeyrekten itibaren toparlanmanın güç kazanabileceğini işaret ediyor" dedi.

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