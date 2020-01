Merkel'e canlı yayında kürtaj sorusu!

Almanya Başbakanı Angela Merkel katıldığı televizyon programının canlı yayında soruları yanıtladı. Programa damga vuran an ise Down sendromlu 18 yaşındaki gazeteci Natalie Dedreux'un sorusu oldu. Natalie Dedreux, Başbakan Merkel'e canlı yayında "Sayın Merkel siz politikacısınız kanun yapıyorsunuz. Ben "Ohrenkuss" dergisinde editör olarak çalışıyorum. Benim gibi down sendromlu insanların çalıştığı bir dergi "ohrenkuss.".. Almanya'da down sendromu teşhisi konulan her on bebekten dokuzu dünyaya gelmiyor ve doğmadan aldırılıyor. Down sendromu teşhisi konulan bir ceninin aldırılması yasal olarak halen mümkün. Buna "geç kürtaj" adı veriliyor. Meslektaşlarım ve ben size şu soruyu sormak istiyoruz, sayın Merkel: "Geç kürtaj" olgusunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğuma çok kısa bir süre kala bir bebeğin aldırılması neden hala mümkün? Bunun siyasi olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Ben "aldırılmak" istemiyorum hayatta kalmak istiyorum." ifadeleri kullandı. Soruyu harika bulduğunu belirten Merkel ise genç gazetecinin sorusuna "Kişisel bir notla ile başlamak isterim. Ben çocukluğumu, gençliğimi Doğu Almanya'da zihinsel özürlü çocukların yaşadığı bir alanda geçirdim. İki Almanya'nın birleşmesinin en büyük olumlu yanlarından birini sizin örneğin destek verildiğinde ilgilenildiğinde iyi eğitim verildiğinde nasıl sonuçlar elde edilebildiği ortada. Bu gerçekten harika. Bir çok anne ve baba, muhtemelen özürlü bir çocukla bazı zorluklar yaşayabileceklerinden dolayı endişe duyuyor. Benim Hristiyan Birlik partileri meclis grubum özellikle de meclis grup başkanımız Volker Kauder yıllardır bu konuda çaba gösteriyor. En azından "geç kürtaj" işleminde ailenin bir danışma merkezine başvurması gerekliliğini yasal olarak işleme soktuk. Böylece anne babaların üç günlük bir süre içerisinde kararlarını tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor ve bu ceninin alınmasının gerçekten gerekli olup olmadığına ondan sonra karar veriyorlar. Bu kanunu yürürlüğe sokabilmek için gereken siyasi çoğunlukları bulmak bizi çok zorladı, bunu söylemek zorundayım. Bunun ebeveynlerin özellikle de annenin özgür kararı olduğu eleştirisi getirildi. Ancak sizin ne denli harika bir insan olduğunuzu görünce gerçekten konuyu tekrar gözden geçirmemizin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor." diye yanıt verdi.