Merkel Türkiye'yi de anarak savundu; Almanya’nın “Korona Kalkanı' operasyonu

Köln

Korona salgınının açtığı yaraları sarmak için trilyonlarca teşvik ayıran Almanya Federal Hükümeti, hazırladığı yeni konjonktür paket ile ekonominin uzun vadede canlanmasını sağlamayı hedefliyor. 130 milyon Euro’luk yeni paket ile birlikte Almanya’nın bugüne kadar ayırdığı teşviklerin miktarı trilyonları buldu. Federal Hükümet salgın ile mücadele için planladığı yardım operasyonuna “Kalkan” adını veriyor.



Yeni paket kapsamında ailelere ekonomik yardım amacıyla çocuk başına bir seferlik 300 Euro ödenecek, işsizlikle mücadele eden belediyelere ek kaynak aktarılacak. Ayrıca temel gıda ürünlerine konan da dahil olmak üzere, katma değer vergisi geçici olarak indirilecek ki, tüketici harcamaları artsın. En çok tartışılan otomobil satış primi konusunda ise sadece elektrikli araçların sübvanse edilmesine karar verildi. Bunun nedeni de çevreyi korumak.



Kamu televizyonlarına verdiği söyleşide Başbakan Angela Merkel, konjonktür paketini savundu. Paketin gelecek nesillere borç yükleyeceğine yönelik eleştirilere Merkel, "Eğer hiçbir şey yapmasaydık, daha çok borçlanırdık" şeklinde yanıt verdi. Başbakanlığa yeniden aday olmayacağını yineleyen Merkel, Koronavirüs'le ilgili bir yanıtında Türkiye örneğine de yer verdi. Merkel "İspanya'da mesela çocuklar altı hafta boyunca bir kez bile sokağa çıkamadı. Türkiye'de baktığımızda 65 yaşın üstündekiler sadece 4 saat çıkabiliyor. Almanya'da iyi bir yol bulduğumuz konusunda biraz müteşekkir olabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.