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Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan ‘direk’ şakası: Aramıza başka bir şey girmesin

17 Ekim 2021 10:09

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşme için geldiği Huber Köşkü’nde ikili basına poz verdiği sırada bayrak direğinden kaynaklanan ilginç bir diyalog yaşandı.

Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü. Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel,  tekrar köşke girdi. İki ülkenin bayrağının altında fotoğraf veren liderlerin arasına bayraklardan birinin direği denk gelince muhabirlerden biri “Aranıza direk giriyor” diyerek uyarı  yaptı.

Erdoğan'ın gülümseyerek aşağıya doğru, “Aramıza direk girmesi bir şey değil, başka şeyler girmesin” yanıtını verdi.

 

Angela Merkeldirekşaka

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