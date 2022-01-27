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Merdivenden düştü, cebindeki telefondan dumanlar yükseldi

Panikleyen kişinin o anları kameralara yansıdı

27 Ocak 2022 16:17

İstanbul Güngören'de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü, düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükseldi. Panikleyen kişinin o anları kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 08.50 sıralarında Güngören Merter Mahallesinde yaşandı. Yoğun kar yağışının ardından buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü. Düşen kişinin arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldi. Ayağa kalkınca telefonu cebinden çıkaran, panikle yere attı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

 
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