Merdivenden çıkan eşi Victoria Beckham’ı çeken David Beckham: İyi görünüyor

21 Eylül 2020 17:18
Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Spice Girls’ün eski üyesi ve ünlü moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını çekip 'iyi görünüyor' notuyla Instagram hesabından story bölümünde paylaştı.
Gösteri dünyasının ünlü çifti Victoria Beckham ve David Beckham sosyal medyayı salladı. David Beckham, merdivenden çıkan eşi Victoria Beckham’ın kalçasını çekerek “iyi görünüyor” notuyla Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü çift geçtiğimiz haftalarda yeni tip Koronavirüs'e yakalandıkları iddialarıyla gündem olmuştu.
© Tüm hakları saklıdır.