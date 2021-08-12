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Merdan Yanardağ: RTÜK Başkanı ile görüşmek istedim, görüşmekten kaçtı; Anayasal suç işliyor

12 Ağustos 2021 08:21

Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'le görüşme talebinde bulunduğunu, ancak bunun reddedildiğini söyledi. 

Gazeteci Merdan Yanardağ, RTÜK'ün yangın yayınlarıyla ilgili olarak televizyon kanallarına kestiği cezalara tepki gösterdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'le görüşme talep ettiğini belirten Yanardağ, "Ben eski RTÜK Başkanı'yla görüşmek istedim, görüşmekten kaçtı. Soracağım şuydu; derdiniz ne diyecektim" diye konuştu. 

Yanardağ ayrıca Şahin'in Anayasal bir suç işlediğini belirtti. 

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