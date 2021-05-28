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Merdan Yanardağ: 27 Mayıs, Cumhuriyet devrimini tamamlayan demokratik bir atılımdır

28 Mayıs 2021 10:01

Gazeteci Merdan Yanardağ, "Ben 27 Mayıs'ı şöyle değerlendiriyorum, bütün kusurları ve eksikliklerine karşın Cumhuriyet devrimini tamamlayan demokratik bir atılımdır" diye konuştu.

Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "27 Mayıs'tan sonra dünyanın en demokratik anayasalarından biri yapılıyor" diyerek şunları dile getirdi:

"Darbelerden sonra diktatörlük anayasaları yapılır. 27 Mayıs'tan sonra dünyanın en demokratik Anayasalarından biri yapılıyor. Sendikal hak ve özgürlükler, grev hakkı tanınıyor. Memurlara sendika hakkı tanınıyor. Sol yayınlar üzerindeki yasaklar kalkar. Anayasa Mahkemesi kurulur. TRT'yi özerkleştirir. Şimdi böyle bir yerden geldik. Ben 27 Mayıs'ı şöyle değerlendiriyorum, bütün kusurları ve eksikliklerine karşın Cumhuriyet devrimini tamamlayan demokratik bir atılımdır. Yarım kalmıştır. Süleyman Demirel "Bu elbise bize bol" demiştir. Bol gelen özgürlüklerdir. Bugün Demokrat Parti'yi Menderes'i demokrasi kahramanı ilan ediyorlar ya alakası yok. Menderes ve Bayar bir diktatörlük kurmak istiyorlardı. 12 Eylül Anayasası bile 27 Mayıs'ın kazandırdığı pek çok kurumu yok edemedi, kim yok etti biliyor musunuz? AKP yok etti."

merdan yanardağtele 127 mayıs1961anayasa

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