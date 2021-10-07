Meraya sanayi bölgesi projesi köylüyü ayağa kaldırdı; protestolar sonrasında ÇED toplantısı iptal edildi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından İzmir’in Bergama İlçesi’ne bağlı Alibeyli Mahallesi'ndeki mera arazisine yapılmak istenen "Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi" projesi köylüyü ayağa kaldırdı. "Havama Suyuma Dokunma" yazılı dövizler taşıyan onlarca köylü, ÇED toplantısı için bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine tepki gösterdi. Halkın protestosu üzerine ÇED toplantısı iptal edildi.

Alibeyli Mahallesi’nde yapılmak istenen ÇED Halk Katılım Toplantısı'na TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik Türk, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı İ. Uğur Toprak gözlemci olarak katıldı.

Yöre halkına Bergama’nın önceki dönem Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Çiftçi, Belediye Meclis Üyesi Av. Olgu Altuğ Kemaller, İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ali Bor, Reyhan Üçüncü, CHP Kınık İlçe Başkanı Ahmet Kanat, CHP Bergama Kadın Kolları Başkanı Figen Günal ve Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel da destek verdi.

"İstemiyoruz"

Alibeyli kadınlar toplantıya ellerinde “Havama Dokunma”, “Suyuma Dokunma”, “Hasana Merama Dokunma”, “TDİOSB’ye Hayır”, “Ekolojik Sistemimi Bozma!” dövizleriyle katıldı. Alkışlar eşliğinde “İstemiyoruz” sloganları atıldı.

Alibeyli kadınlar adına konuşana Hatice Çoban, “Dedelerimizden kaldı bu mal. Biz malımızı satmıyoruz. Benim nenem, dedem buraları zor şartlarda almışlar. Biz meramızı vermiyoruz. Burası bizim velinimetimiz” dedi.

Alibeyli Köyü Muhtarı Mehmet Karagöz ise “Köylü ne derse o olur, halk ne isterse o olur” diye konuştu.

Kendilerine 10’ar dönüm arsa vaadinde bulunarak kâğıtlar imzalatıldığını iddia eden köylü ile "Burada hayvancı yok" diyen Bergama İlçe Tarım Müdürü Ümmiye Çelik Saygın arasında gerginlik yaşandı. İzmir Ticaret Odası yetkililerinin "bizim de söz hakkımız olmalı" ifadeleri ise tepki çekti.

"Bu toplantı meşru değil"

Meralar için köylü adına dava açan ve aynı zamanda Alibeyli Köyü yerlisi olan Avukat Muradiye Savran Kavut, “Hasanağa Bayırı’nın mera olarak kalmasını istiyoruz. Orada bir şey yapmak istiyorlarsa; meranın ıslahı yönünde bir proje hazırlanmalı. Köylünün hayvancılığının desteklenmesi gerekiyor. Biz orada fabrika istemiyoruz. Merada vasıf değişikliğine karşı devam eden ayrıca bir davamız var. Devam eden dava nedeniyle bu bilgilendirme toplantısının hukuki meşruluğunun olmadığını belirtmek isterim” dedi

"Kandırarak elinizden imza alındı"

Yöre kadınlarını da süreçle ilgili bilgilendiren Kavut, şunları söyledi:

“Tarım Bakanlığı’na bir yazı yazdım. ‘Bizim bölgemize yapılmak istenilen OSB ile ilgili insanlara 10’ar dönüm yer verileceği vaadinde bulunmuşsunuz. Bu doğru mu? Gerçekten siz bizim köylümüze 10’ar dönüm yer verecek misiniz?’ diye bir yazı yazdım. Onların gönderdiği yazıda ise ‘biz öyle bir şey demedik. Yerel idareci yanlış anlatmış. Biz oraya OSB yapacağız. Herhangi bir yer vermeyeceğiz’ denildi. Yerel idareci ki artık belediye başkanı mıdır? Muhtar mıdır? Yerel idareciden kasıt ne bilmiyorum. Doğal olarak ilk başta bu projeyle ilgili sizi kandırarak elinizden imza alındı ama bu imzalar geçersiz. Bugün burada demokratik hakkımızı kullanarak meramızı vermeyeceğimizi söyledik. Çünkü biz Alibeyli’yiz, meramıza sahip çıkıyoruz, birlik oluyoruz. Burada yaşıyoruz, burada gömüleceğiz.”

"Size imzalatılan evrakın geçerliliği yok"

Dava ile ilgili bilgi veren İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Av. Olgu Altuğ Kemaller ise şöyle konuştu:

“Buraya OSB yapılmasının artı ve eksilerini dilimiz döndüğünce konuştuk. Konuyu Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası temsilcilerinden dinledik. Burada vermiş olduğunuz destek olmasaydı, bizim yaptığımız işler bu kadar anlamlı olmazdı. Bu sürece hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Burada olmanız çok kıymetli. Sizlerin iradesi yanıltılarak bir kısım evraklar alındı. O evrakların artık hukuken bir geçerliliği yok. Bu anlamda bir endişeniz olmasın.”

"Bu proje köylünün yararına değil"

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel de projenin hayvancılığı bitireceğini belirterek, "Bu proje halka rağmen yapılamaz. Yapılacak olan OSB köylünün yararına değil. Üç beş büyük sermayedarın merayı kullanarak, halkı da yanında işçi olarak çalıştıracağı bu projeyi istemiyoruz. Merasının ıslah edildiği, kendi insanları tarafından üretimin ve hayvancılığın bizzat yürütüleceği bir zemin hazırlanmasını istiyoruz” dedi.