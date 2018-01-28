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Meral Akşener'den ÖSO yorumu: Dost unsurlar demeyi, şimdilik tercih etmekte fayda var

28 Ocak 2018 19:37

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı, Güngören'deki bir AVM önünde Afrin'deki ‘Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mehmetçiğimize kanımızla destek olmak için buradayım” dedi. Akşener, “İnşallah Afrin'de hiç şehit haberi almadan büyük bir zaferle şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz başarılı olur. Ayağına taş değmeden çocuklarımız geri döner ve Türkiye'nin itibarını yeniden ayağa kaldırır. Tamamen destek amaçlı bir etkinlik bu” diye konuştu. “Özgür Suriye Ordusu ile hareket edilmesine dair bir tartışma var. Siz ne dersiniz?” sorusuna Akşener, “Özgür Suriye Ordusu'nun içinde bildiğim kadarıyla daha ağırlıklı olarak Mehmetçiğimizle beraber hareket eden Türkmen gruplar var. Çok fazla bilgimiz yok. Sadece bizim kişisel imkanlarımızla edindiğimiz bilgiler var. Dost unsurlar demeyi şimdilik tercih etmekte fayda var” yanıtını verdi.

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