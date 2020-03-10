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Meral Akşener: Türklerde kadın 'Kadın'dır

10 Mart 2020 19:09

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türklerde kadın; toplumun direğidir. Türklerde kadın; "Kadın"dır" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, 8 Mart dolayısıyla bir konuşma yaptı. 'Türklerin kadına bakışı' ile ilgili olarak yaptığı konuşma daha sonra Akşener'in resmi Twitter hesabından paylaşıldı. "Türklerde kadın; toplumun direğidir. Türklerde kadın; töredir, öğretendir, kadını da erkeği de yetiştirendir. Türklerde kadın; akıldır, sağ duyudur, toplumsal hafızadır. Türklerde kadın; devlettir. Türklerde kadın; "Kadın"dır" notuyla paylaşılan videoda Akşener, kadınlar günü ile ilgili görüşlerini dile getirdi. 

 

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