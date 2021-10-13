Meral Akşener: Tarımda yıkıma neden olan bu iktidarın, çiftçimizi toprağa küstürdüğünü çok iyi biliyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın tarım politikalarını eleştiren bir video yayınlayarak, "Tarımda yıkıma neden olan bu iktidarın, çiftçimizi toprağa küstürdüğünü çok iyi biliyoruz" dedi.

İyi Parti lideri Meral Akşener, iktidarın tarım politikalarını eleştiren bir video yayınladı.

"Çiftçilik bizim bir baba mesleğimiz. 15-20 tane ineğimiz vardı. Hep beraber yağ üretirdik. Ama bırakacağız bu işleri. Bırakmamızın sebebi, kendi karnımızı zor doyuruyoruz, bırakın hayvanları. Mutlu bir şekilde başladığım çiftçilik kabus oldu bize" diye konuşan bir çiftçinin yer aldığı videoya Akşener,

"Üreticinin kazancını düşürüp sırtına sürekli yeni borçlar yükleyen, yanlış politikalarla tarımda yıkıma neden olan bu iktidarın, çiftçimizi toprağa küstürdüğünü çok iyi biliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki; #Türkiyeİyileşecek" notunu düştü.