Meral Akşener, 'destek paketi' önerilerini video ile paylaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tam kapanmada vatandaşa verilmesi gereken destekleri bir video ile paylaştı.

Akşener, Twitter hesabından yayınladığı videoya "Şüphesiz zor günlerden geçiyoruz... Ancak bugünler; devlet insanlığıyla, devlet ciddiyetiyle, devletin tüm imkânlarını milletimiz için seferber ederek aşabileceğimiz günler. Tam kapanmaya geçtiğimiz bu dönemde, milletimizin yalnız olmadığını hissetmesi için önerilerimiz..." notunu düştü.

Akşener'in önerileri şöyle:

Mücbir sebep ilan ederek beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüklerini 1 ay erteleyin

Nisan sonu yapılandırma ödemelerini en son taksitten bir sonraki aya erteleyin

Esnaf için kira stopajlarını sıfırlayın. Çek ve senetler mayıs ayı sonuna kadar yazılmasın

İcra takiplerini mayıs ayı sonuna kadar durdurun. Kredi takip başlangıçlarını 1 ay daha uzatın

Nisan ve Mayıs ayı elektrik fatura ödemelerini kullanımları takip eden 6 aya yayın

Hane halkına kişi başı 500 lira hibe desteği; esnaflarımıza da çalışan başına 10.000 lira faizsiz 1 yıl geri ödemesiz kredi verin