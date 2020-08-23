Meral Akşener: Milletin Kürsüsü'ne esnafımızı çıkardığımızda "abartıyorsun" diyenler, onu Çorumlu kahvecilerin yüzüne söylesinler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'a yaptığı ziyaret sırasında esnafla görüşmeler yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, "Milletin Kürsüsü'ne kahveci esnafımızı çıkardığımızda "abartıyorsun" diyenler, gelsinler onu Çorumlu kahvecilerin yüzüne söylesinler" dedi.

İyi Parti Lideri Akşener Çorum'daydı. Esnafa ziyarette bulunan Akşener, bir kahveciyle girdiği diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. "Borçlar birikmiş, Çorum'daki kahveciler dertli. Milletin Kürsüsü'ne kahveci esnafımızı çıkardığımızda "abartıyorsun" diyenler, gelsinler onu Çorumlu kahvecilerin yüzüne söylesinler..." notuyla yayınlanan videoda kahveci esnafın Akşener'e "Borçlarımızı ödeyemiyoruz, bankalar telefon ediyor, bittik biz" dediği görülüyor.