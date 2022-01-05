Meral Akşener, kürsüyü sağlık çalışanına bıraktı: Özlük ve mali haklarımız olması gerekenin çok çok gerisinde

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında bir kürsüyü sağlık çalışanına bıraktı.

Kürsüye çıkan sağlık çalışanı Derya Tunç, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorlukları dile getirerek sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının sesini duyuramadığını ifade eden Tunç, gelişmiş ülkelerin çalışma koşullarını düzelttiğini ancak Türkiye'de buna yönelik atılan adımların yetersiz olduğunu dile getirdi.

Tunç, Sağlık Bakanlığı'ndan taleplerine ilişkin yanıt alamadıklarını söyleyerek sağlık çalışanlarının verilen ücretlerinin hak ettiklerinin çok gerisinde olduğunu söyledi.

Tunç'un ardından tekrar kürsüye çıkan Akşener, "Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Erdoğan sağlık çalışanlarına 'hakkınız ödenmez' dedi. Nitekim dediğini de yaptı, haklarını ödemedi" dedi.