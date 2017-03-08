Meral Akşener: Kadın kimliğim üzerinden ayrımcılığa uğradım

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, FOX TV'de, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekranlara gelen Çalar Saat programına konuk oldu. Gündeme yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, 22 yıllık siyaset hayatında ilk kez bu dönem kadın kimliği üzerinden bir ayrımcılığa uğradığını söyledi. Siyaseten kendisini nasıl tanımladığı sorulan Akşener "Ülkücü, Türk milliyetçisiyim" şeklinde cevap verdi. MHP'deki değişim sürecine değinen Akşener, "O dönem yapılan ciddi anketler gösteriyordu ki sadece AKP'den yüzde 8'lik bir oy alıyorduk. İşte bunu ne zaman gördüler ortalık karıştı. Çıkarılmayan engel, engellenmeyen toplantımız kalmadı" ifadesini kullandı.