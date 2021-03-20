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Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi konuşmasını paylaştı: Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz!

20 Mart 2021 15:43

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına, daha önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün videosunu paylaşarak tepki gösterdi.

Türkiye'nin, resmi adı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepki gösteren Akşener, daha önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bölümünün videosunu paylaştı.

Akşener, paylaştığı video ile birlikte  "Hedefinde kadın olan bu kirli zihniyeti besleyip, #İstanbulSözleşmesi'ni de bahane gösteren acizler bilsin ki; Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz! Bu ucube sistem değişecek, #İstanbulSözleşmesi yeniden yaşatacak!" ifadelerini kullandı. 

 

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