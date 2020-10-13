Meral Akşener’in grup konuşmasının meydanda yayınlanmasına polis engeli

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Beşiktaş, Kadıköy ve Bursa Kent Meydanı'nda canlı yayınlanması planlanan grup konuşmasına Beşiktaş'ta polis engel oldu.

İyi Parti, Akşener'in grup konuşmasının meydanlarda canlı yayınlanacağını duyurmuştu. Ancak konuşmanın başlamasının ardından Beşiktaş Meydanı'nda konuşmanın yayınlanmasına polis engel oldu.

İyi Parti, söz konusu engellemenin ardından, konuşmanın meydanda telefonlardan dinlendiğini, ardından Ardahan İl Başkanı'nın makam aracından da yayınlandığını açıkladı.

Ayrıca İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı, bu haftadan itibaren Meral Akşener'in grup konuşmalarını meydanlara taşımaya devam edeceklerini açıkladı.