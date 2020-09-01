Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri sürüyor: "Ortada bir yangın var; bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki esnafların sorunlarını dinledi. Dönerci olduğunu ifade eden bir esnafın, pandeminin kendilerini vurduğunu belirterek, "Ortada bir yangın var, sağ-sol demeden bu yangın söndürülecek" diyerek sitem ettiği anlar ise dikkat çekti.

Esnafın problemlerini dinleyen Akşener, bir iş yerinde, ''Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Esnaf pandeminin getirdiği olumsuz koşulların yanı sıra, elektrik faturalarından ve alım gücünün düşmesinden yakındı. Borçlarını ödemek için kredi aldıklarını, ancak kredilerin ödeme günlerinin gelmesine rağmen ödeyemediklerini ifade etti. Pandemi sürecinden olumsuz etkilendiklerini dile getiren esnaflar, yetkililerden yardım istedi.