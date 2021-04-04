Akşener Hâkkari'de: Karpuz gibi ikiye bölündük, seçmen velinimet olmaktan çıktı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği ziyaretlere bugün Hakkari'de devam etti.

Akşener, ziyaretinin ilk durağı olan Yüksekova'daydı.

Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, halay çekti, gitarıyla şarkı söyleyen bir genci dinledi, yanına gelen küçük bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi.

“Karpuz gibi ikiye bölündük"

Akşener, Yüksekova’daki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akşener, şunları söyledi:

"Türkiye’nin ilçelerinin esnafını ayırt etmeden geziyorum. Partililerimize değil hangi siyasi görüşten olursa olsun o esnafları geziyorum.

Kapıdan içeri girdiğimde iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum. Eskişehir’de, Antalya’da neyi söylüyorsam burada da onu söyledim. Özne sadece esnaf, işsiz genç, problemi olan çiftçi, burada ve diğer şehirlerde gördüğüm tableti olmayan ama EBA’dan eğitim gören çocuklar. Bu bilgileri alıp çarşamba günü burada öğrendiğim her şeyi konuşmama koyacağım. Arkadaşlarımız bununla ilgili kanun teklifi verecekler.

Bugün gördüklerimizin tümü televizyonlarda haber olacak. Ben bir muhalefet lideriyim. Meclis'te grubu olan bir siyasi partinin genel başkanıyım. Burada geldiğim zaman iktidar olmadığım için öncelikle sizi dinleyip size dikkat çekmek, iktidarı bu konuda uyarmak ve rekabeti başlatmak durumundayım.

Müşteri velinimettir esnaf için. Çok uzun zamandır seçmen velinimet olmaktan çıktı. Karpuz gibi bölündük ikiye. ‘Kaşının altında gözün var niye var?’, ‘Gözünün üstünde de kaşın var niye var?’ üzerinden yapılan bir siyasi mücadelenin size faydası yok. Şimdi burada bizi yönetenleri sizlerin dertlerine dikkat çekmek üzere sürekli uyarmaya devam ediyoruz."

Açıklamasının ardından Akşener, Merkez ilçesine geçti.