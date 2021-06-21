Meral Akşener: Gerçek gündemi uydurma raporlarla örtmeye çalışanlara inat, esnaflarımızı dinlemeye, dinletmeye devam edeceğim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini sürdürürken, yaptığı bir ziyarete ilişkin görüntülerini paylaşarak "Gerçek gündemi uydurma raporlarla örtmeye çalışanlara inat, esnaflarımızı dinlemeye, dinletmeye devam edeceğim" notunu düştü.

İyi Parti lideri Meral Akşener esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bir kasap dükkanına ziyarete giden Akşener, dükkan sahibi ile görüştü. Esnaf Akşener'e "Alım gücü azalmaya başladı. Bu ara gelen zamlar var kırmızı ete, tavuk ürünlerine. İnsanlar için çok lüks oldu. Fiyatlar da pahalı herkes alamıyor. Kuraklıktan dolayı yem fiyatları çok arttı. Bu da tezgahlara yansıyor. Örneğin ayda bir geliyorlar. Hep durumu çok iyi olan insanlar geliyor" dedi.

Akşener'in sosyal medya hesabından paylaşılan videoya "Emirdağlı esnaf kardeşlerimin anlattıkları bizim gerçek dertlerimizdir… Gerçek gündemi uydurma raporlarla örtmeye çalışanlara inat; Vatandaşlarımızın durumuna ayna tutan, ekonomimizin bel kemiği olan esnaflarımızı dinlemeye, dinletmeye devam edeceğim" notunu düştü.