Meral Akşener, esnafla yaptığı görüşmeyi paylaştı: Huzurun ve mutluluğun hâkim olduğu bir Türkiye için millet bizi çağırıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret ettiği bir esnafla görüşmesini paylaştı.

Esnafın yaşadığı ekonomik sorunları ve geçim sıkıntısını anlattığı videoyu paylaşan Akşener, paylaşımına "Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Niğdeli esnafımız da geçim sıkıntısıyla uğraşıyor... Kredisiz dükkânını döndüremiyor, borçlanmadan gününü bile kurtaramıyor. Sıkıntının, stresin değil, huzurun ve mutluluğun hâkim olduğu bir Türkiye için #MilletBiziÇağırıyor" notunu ekledi.