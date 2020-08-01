Meral Akşener, Ayasofya Camii'ni ziyaret ederek namaz kıldı: "Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşi, oğlu ve yeğeni ile birlikte Ayasofya'yı ziyaret etti.

Ayasofya Camii'ni ziyaret eden Akşener, namaz da kıldı. Makam aracından indiği sırada kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere el sallayan Akşener'in cami bahçesine girer girmez başına beyaz şal örttüğü görüldü.

Akşener cami çıkışında kısa bir açıklama yaparak, "Mescit namazı kıldık, Allah kabul etsin inşallah. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan Han'a, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a, İstanbul'u Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allah'ım kabul eder inşallah. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah seneye de eriştirsin, sağlıkla, sıhhatle, birlikte, beraber…" dedi.



Akşener, açılışa katılamaması sorulması üzerine, Koronavirüs karantinasında olduğunu belirterek, "15 Temmuz programına katılacaktım, hepimizden test istendi. O arada bir arkadaşımızda çıktı, 15 gün ben Ankara'da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş, biz sadece ailecek geldik, yeğenim, oğlum, eşim burada. Kıldık namazlarımızı Allah kabul etsin" yanıtını verdi.