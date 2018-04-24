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Meral Akşener: Bana Abdullah Gül için çekil derlerse çekilmem, kendim de çatı aday olmam; herkes kendi adayı ile çıksın

24 Nisan 2018 15:26

Fox TV'de Çalar Saat programıyla ekranlara gelen Gazeteci İsmail Küçükkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefonda yaptığı görüşmeyi aktardı. Küçükkaya'nın aktardığı telefon görüşmesinde Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi. Küçükkaya, Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” dediğini aktardı.

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