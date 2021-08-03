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Meraklı vatandaşlar yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor, Bodrum Belediye Başkanı vatandaşlardan yangın yerlerine gelmemelerini istedi

03 Ağustos 2021 16:42

Meraklı izleyiciler, orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırıyor. İzlemek, fotoğraf ve video çekmek için araçlarıyla yangın bölgelerine gelen vatandaşlar, yangınlara müdahale eden araç ve ekiplerin rahat çalışmasını engelliyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşlardan yangın yerlerine gelmemelerini istedi.

Yangın bölgelerinde polis, jandarma ve zabıta, olaya müdahale etmek yerine meraklı izleyicilerle mücadele etmek zorunda kalıyor. İzlemek, fotoğraf ve video çekmek için özel araçlarıyla yangın bölgelerinde gelen meraklı vatandaşlar, itfaiye ve ambulans gibi araçların bölgeye giriş çıkışını zorlaştırıyor.

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya üzerinden şu çağrıyı yaptı: “Değerli vatandaşlarım, yardımlarınız ve çabanız için teşekkür ederim. Ancak yangın bölgesine geldiğiniz araçlar, söndürme çalışması yapan ekiplere ve araçlara engel olmaktadır. Sizlerden ricam, yangın bölgelerine gelmemeniz ve ekiplerimizin çalışmasını kolaylaştırmanızdır.”

 

 

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