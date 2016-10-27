Merakla beklenen dizi Sherlock iki yıl aranın ardından geri dönüyor

İki yıldır yeni bölümleri beklenen ‘Sherlock’ dizisinin yeni sezonunun 1 Ocak 2017’de yayınlanacağı açıklandı. ‘Sherlock’un dördüncü sezon tarihi dizinin resmi Twitter hesabından duyurulurken, yayını PBS ve BBC One kanallarının gerçekleştireceği belirtildi. ‘Sherlock’un 2015 Noel’inde yayınlanan özel bölümü ‘The Abominable Bride’da Sherlock, ezeli düşmanı Moriarty’nin hayatta olmadığı kanısına varmış ve bunun bir plan olduğunu düşünmüştü. Dördüncü sezon fragmanında Sherlock, Moriarty’nin planının izini sürüyor.