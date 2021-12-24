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Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı

Bergen'in müzisyen kimliği ön planda olacak

24 Aralık 2021 10:15

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı sanatçı Bergen'in hayatını konu alan 'Bergen' filmi Şubat 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Filmden merakla beklenen ilk fragman da geldi.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı filmde oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergiz Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi ünlü isimler yer alıyor.

14 Ekim'de sete çıkan 'Bergen' filmi Şubat 2022'de vizyona girecek. Bergen'in annesini Tilbe Saran, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek.

Bergen'in müzisyen kimliği ön planda olacak

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatılacağı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Filmde Bergen sadece bir 'kurban' değil, müzisyen yönüyle de öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak.

BergenSinemaFragmanKadına ŞiddetBiyografiFarah Zeynep AbdullahErdal Beşikçioğlu

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