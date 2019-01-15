Merak AKşener: Bozkurt kimseden izin almaz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin İstandul adayı olarak gösterdiği Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, "Seçimler siyasi faliyet dedğildir" sözlerine ilişkin olarak, "Bu söze verilecek cevap çok da bizim edebimiz müsaade etmiyor" ifadesini kullandı. "Kendi fikri deyip geçelim ama Anayasa'yı yok saymasını geçemeyiz" diyen Akşener, Yıldırım'ın istifa etmemesini de eleştirerek, "Güçlünün haklı sayıldığı yerde adalet de olmaz, devlet de olmaz. Sayın Yıldırım, çok önemli görevler yaptınız, yaşınız başınız yerinde, listeler teslim edildiğinde sizin itibarınzı açısından umut ediyorum ki Meclis Başkanlığından istifa edersiniz" diye konuştu.