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Meradan çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

14 Ağustos 2020 10:20

Denizli’de, galeriden vadeyle aldıkları araçla hayvan hırsızlığı yapan 1’i kadın 4 şüpheli, jandarmanın takibi ile suçüstü yakalandı. Meradan çalınan ve havasızlıktan ölmek üzere olan buzağı otomobilin bagajından çıkarken, şüphelilerin daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yaptığı belirlendi.

 Bagajdan çıkartılan buzağıya jandarma ekipleri tarafından su verildi. Çalınan buzağının, otlanması için meraya bırakılan hayvan olduğu belirlenirken, tutanakla sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan Ahmet A. (56), İbrahim Y. (21), Seyithan G. (34) ve Sevinç B. (42) Işıklı Jandarma Karakolundaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen kadın şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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denizlimeradan çalınan buzağıotomobilhayvan hırsızları

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