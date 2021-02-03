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Menderes'teki gölet tehlike oluşturdu, 30 hane boşaltıldı

03 Şubat 2021 15:48

İzmir'in Menderes ilçesinde su seviyesinin yükselmesiyle taşma tehlikesi bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nde suyun tahliyesine başlandı. İzmir Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, Yeniköy Mahallesi'nin gölete yakın bölgesinde evleri bulunan 30 aile, tedbir amaçlı yakınlarının yanına gitti.

Yeniköy Sulama Göleti'ne, aşırı yağışlar nedeniyle dolan su, gövdeye zarar verdi. Taşkın tehlikesine karşı gölet yakınında yaşayan 30 aile, dün akşam jandarma ekipleri tarafından evlerinden çıkartıldı. Aileler, yakınlarının yanlarına giderken, İZSU ekipleri bölgede tahliye çalışması başlattı. Doluluk seviyesini düşürmek ve tehlikeyi azaltmak amacıyla gölette tahliye sürerken, vatandaşlar tehlikenin az da olsa devam ettiğini söyledi.

İki kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiği bölgede, göletten taşan sular, yağmur suyu ile birleşince çok sayıda tarla ve ev de hasar gördü. Yeniköy Sulama Göleti ve çevresi dronela görüntülendi.

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