Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde Pınar Ünsal ile Barış Falay karşı karşıya...

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın 16. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Emir (Burak Tozkoparan) tüm yaşananların ardından mutfakta baş başa vakit geçirirken, Dicle’nin annesi Leyla (Pınar Ünsal) Kıraç’tan (Barış Falay) hesap sormak için Ego Ajans’ın kapısını çalıyor.

‘Menajerimi Ara’nın bu akşam seyirciyle buluşacak olan yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Melis Birkan, Ushan Çakır ve Sahra Şaş’ın konuk olduğu yeni bölümden yayınlanan tanıtımda; Emir, Dicle’nin yaşadığı magazin geriliminden sonra birlikte mutfakta yemek yapıyor. Leyla kızının yaşadıklarının ardından ajansa giderek Kıraç’tan hesap soruyor. Leyla’nın ajansta olduğu sırada Mayda’nın da (Aslı Mavitan) ajansa gelişiyle heyecan artarken Feris (Canan Ergüder) cephesinde de olaylar durulmuyor. Sahra Şaş ile karşılaşan Feris, Emir’in dayısı ile birlikte olduğunun sorulması üzerine Nejat (Ozan Ayhan) ile ilişkisinin olmadığını söylüyor. Nejat da bu konuşmaya kulak misafiri oluyor.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.