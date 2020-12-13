T24 LogoT24 Logo
Haberler

Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde Pınar Ünsal ile Barış Falay karşı karşıya...

‘Menajerimi Ara’nın 16. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

13 Aralık 2020 11:27

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın 16. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Emir (Burak Tozkoparan) tüm yaşananların ardından mutfakta baş başa vakit geçirirken, Dicle’nin annesi Leyla (Pınar Ünsal) Kıraç’tan (Barış Falay) hesap sormak için Ego Ajans’ın kapısını çalıyor.

‘Menajerimi Ara’nın bu akşam seyirciyle buluşacak olan yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Melis Birkan, Ushan Çakır ve Sahra Şaş’ın konuk olduğu yeni bölümden yayınlanan tanıtımda; Emir, Dicle’nin yaşadığı magazin geriliminden sonra birlikte mutfakta yemek yapıyor. Leyla kızının yaşadıklarının ardından ajansa giderek Kıraç’tan hesap soruyor. Leyla’nın ajansta olduğu sırada Mayda’nın da (Aslı Mavitan) ajansa gelişiyle heyecan artarken Feris (Canan Ergüder) cephesinde de olaylar durulmuyor. Sahra Şaş ile karşılaşan Feris, Emir’in dayısı ile birlikte olduğunun sorulması üzerine Nejat (Ozan Ayhan) ile ilişkisinin olmadığını söylüyor. Nejat da bu konuşmaya kulak misafiri oluyor.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

ETİKETLER

menajerimi araay yapımtanıtımbarış falaypınar ünsal

Diğer Videolar

Boğaziçi öğrencilerine 'Kabe soruşturması' açılmasına denen olan serginin görüntüleri

HaberTürk'e bağlanan Hilal Kaplan, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz'ı hedef alınca yayından alındı

Saadet Partisi'nden canlı yayında ittifak açıklaması: Raydan çıkmış bir trenin hızını artırmak sadece felaketi artırır

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sürpriz

Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Nevşin Mengü, Tayyip Erdoğan'ın 3 olumlu yanını açıkladı...

"AKP'ye oy veren ellerim kırılsın" diyen esnaf: "Şimdi olsa solcuya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: En çok Canan Karatay’ı üzeceğini biliyorum...

Sabah yazarı Uluç'tan Fatih Altaylı'ya:  Patronun Turgay Bey’in en iyi...

İBB Sözcüsü Ongun'dan Demet Akalın'a metro yanıtı: Kullandığınız fotoğraf İstanbul’dan...

Kılıçdaroğlu'na mektup yazmışları; 3 milletvekili CHP'den istifa etti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Nevşin Mengü, Tayyip Erdoğan'ın 3 olumlu yanını açıkladı...

"AKP'ye oy veren ellerim kırılsın" diyen esnaf: "Şimdi olsa solcuya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24