Menajerimi Ara dizisine Erhan Yazıcıoğlu ve Yetkin Dikinciler konuk oluyor

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış (Deniz Can Aktaş) arasındaki mesafe bir kıskançlık savaşına dönüşürken, bu savaştan galip gelenin kim olacağı gizemini koruyor. Bununla beraber dizinin yeni bölümüne Erhan Yazıcıoğlu ve Yetkin Dikinciler konuk oluyor.

‘Menajerimi Ara’nın 17. Bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Erhan Yazıcıoğlu’nu Ego Ajans’ın müşterisi yapmak için Feris (Canan Ergüder) usta oyuncunun peşine düşerken; Gülin’i (Gamze Karaduman) başından savmak adına Yetkin Dikinciler’in babası olduğu yalanını uyduran Dicle, Yetkin Dikinciler’in ajansa gelmesiyle köşeye sıkışıyor. Ne yapacağını bilemeyen Dicle, yalanının ortaya çıkmaması için elinden geleni yapıyor. Öte yandan, Dicle ve Barış cephesinde de sular durulmuyor. Geri adım atmamak konusunda kararlı olan ikili, birbirlerine karşı olan duygularını inatla gizlerken, aralarında bir kıskançlık savaşı başlıyor.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de ekranlara geliyor.