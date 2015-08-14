Memura zam pazarlığında Bakan Çelik masadan kalkınca gerginlik yaşandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik hükümetin zam teklifini yaptıktan sonra masadan kalktı. Bunun üzerine salonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı. KESK Başkanı Lami Özgen Bakan Çelik’e “Bu masayı terk etmek Türkiye'deki kamu emekçilerine hakarettir” dedi. Çelik'in açıklamalarının ardından konuşan KESK Başkanı Özgen, "Kimsenin enflasyon farkı adı altında vereceği sadakaya ihtiyacımız yok" dedi. Özgen, "Bu üçüncü toplu sözleşme süreci, Memur-Sen ile görüşüp, teklif sunmak, bütün kamu çalışanlarına yapılan bir haksızlıktır. Bizim de söz hakkımız var" dedi.