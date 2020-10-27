Memur-Sen'den Macron karşıtı 'tekbirli' protesto

Pandemi koşullarında birçok eylem ve yürüyüş yasaklanırken Memur-Sen Çankırı İl Başkanlığı üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Çankırı'da 'tekbir' ile protesto etti.

Memur-Sen Çankırı İl Başkanlığı üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hz. Muhammed'e karşı hakaret içeren karikatürler ile ilgili sözlerini ve son açıklamalarını kınadı.

Karatekin Parkında bir araya gelen grup, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak Macron'u protesto etti. Grup adına açıklama yapan Eğitim BirSen Şube Başkan Yardımcısı Volkan Kavak, şunları söyledi;

"Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve kutlu nebiye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz."

YOL TV'den gazeteci Demet Aran'ın görüntülerine göre, Memur-Sen üyelerinin tekbir getirdiği görülüyor.