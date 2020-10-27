T24 LogoT24 Logo
Haberler

Memur-Sen'den Macron karşıtı 'tekbirli' protesto

Memur-Sen Çankırı İl Başkanlığı üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etti

27 Ekim 2020 14:23

Pandemi koşullarında birçok eylem ve yürüyüş yasaklanırken Memur-Sen Çankırı İl Başkanlığı üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Çankırı'da 'tekbir' ile protesto etti. 

Memur-Sen Çankırı İl Başkanlığı üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hz. Muhammed'e karşı hakaret içeren karikatürler ile ilgili sözlerini ve son açıklamalarını kınadı.

Karatekin Parkında bir araya gelen grup, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak Macron'u protesto etti. Grup adına açıklama yapan Eğitim BirSen Şube Başkan Yardımcısı Volkan Kavak, şunları söyledi;

"Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve kutlu nebiye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz."

YOL TV'den gazeteci Demet Aran'ın görüntülerine göre, Memur-Sen üyelerinin tekbir getirdiği görülüyor. 

ETİKETLER

memur senprotestomacronfransaçankırı

Diğer Videolar

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada'nın stüdyodakileri gülümseten 'maske' diyaloğu

Maskeli gaspçı çalışanın başına tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu

HDP'li Oluç'tan Bakan Soylu'ya: Kürt halkına bizim üzerimizden 'Haysiyetsiz' demiştir

Hrant Dink Vakfı: Toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz; yeni bir dil için nefret söylemine hayır

iPhone işçileri, maaşlarının eksik yattığı gerekçesiyle mesai çıkışında yöneticilerin ofisini bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Aralık 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu...

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin uygulamayı planladığı CoronaVac aşısına ilişkin açıklama...

Ahmet Şık: Öyle bir telaş ki Cuma gecesi HSK'ye açıklama...

İranlı "Zombi Gelin" 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı...

Muhalefet eline "iş, aş" yazıp intihar eden vatandaşı hatırlattı; Bakan...

ABD'li ünlü seri katil "Zodyak"ın şifreli mektupları 51 yıl sonra...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu...

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24