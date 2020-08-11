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Memur adaylarına ücretsiz KPSS eğitimi

11 Ağustos 2020 15:51

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Birlik Vakfı katkılarıyla Bursa PAGEM Akademi tarafından düzenlenen ‘KPSS Fest’, memur adaylarının yoğun ilgisiyle başladı. 3 gün sürecek olan KPSS kampında, uzman eğitmenler tarafından tarih, coğrafya, Türkçe ve vatandaşlık konularında dersler verilecek.

PEGEM Akademi tarafından Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Birlik Vakfı destekleriyle 11-12-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ‘KPSS Fest’, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde başladı. Osmangazi ve Orhangazi Salonlarında 3 gün boyunca ücretsiz olarak verilecek eğitimlere, yaklaşık 1200 memur adayı katılıyor. 7 uzman eğitmen tarafından yapılacak sunumlarda, ağırlıklı olarak tarih, coğrafya, Türkçe ve vatandaşları konuları işleniyor. Pandemi kurallarına uygun şekilde salonları dolduran gençler, uzmanlar tarafından bilgileri dikkatle dinleyerek not aldı.

Bu sene 6 Eylül tarihinde yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) binlerce memur adayı kamuda yer bulabilmek için ter dökecek.

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