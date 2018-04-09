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Melih Gökçek'in La Casa De Papel fragmanında gördükleri: Ali Koç'a suikast, Gezi, darbe

09 Nisan 2018 14:57

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu söyledi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Ömer Turan isimli kullanıcının La Casa De Papel dizisinin fragmanı hakkındaki iddialarının ardından benzer açıklamalar Gökçek'ten de geldi. Fragmanda Ali Koç'a bir suikast düzenleneceğinin akla geldiğini iddia eden Gökçek, "Olayı inceledikçe bağlantılar düz mantıkla bile kurulabiliyor" diyerek bir dizi mesaj paylaştı. Gökçek, Twitter'dan paylaştığı mesajında Netflix'in yetkililer tarafından sorgulanması gerektiğini de savundu.

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