Melih Gökçek'in 15 Temmuz şehitlerinin görüntüleri yayınlaması tartışma yarattı

Beyaz TV'de yayınlanan ve kanalın sahibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in konuk olarak katıldığı Dinamit adlı programda, 15 Temmuz gecesinde Özel Harekat'ta şehit olan 52 güvenlik görevlisinin görüntülerinin yayınlanması büyük tepkiyle karşılandı. Melih Gökçek'in programda şehitler için "kömür oldular" ifadesini kullanması tepkileri ise tepkileri arttırdı. Skandal ifadeye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Twitter'da "#BeyazTvKapatılsın" etiketine binlerce mesaj yazılırken AKP'li Twitter hesaplarından da tepkilerin yükselmesi dikkat çekti.