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Melih Gökçek:Darbecilerin Başbakan adayı Meral Akşener'di!

31 Temmuz 2016 15:18

NTV’de Özgür Akbaş’ın konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Darbecilerin başbakan adayı Meral Akşener’di” dedi. Darbecilerin başarılı olmaları durumunda Başbakan adayının Akşener olacağını öne süren Gökçek şunları söyledi:"Bunu inkar etmeye gerek yok. Sloganlarına bakın Meral Akşener’in, bir de bunların bildirideki sloganlarına bakın. Meral Akşener’in propaganda süresince her tarafta dikkat edin, destekleyenler FETÖ'cülerdi. ‘15’inde çok güzel şeyler olacak ve 15’inden sonra siz görün’ diyordu. Sen nereden biliyorsun 15’ini? ‘Başbakan olacağım, başbakan olacağım’ deyip duruyordun. Bazı şeyler geçmişte anlaşılamıyor ama olaylar ortaya çıktıktan sonra anlaşılıyor. Her iki tarafın da sloganları aynı, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’, olacak iş değil. 'Sen bu sloganı kullanacaksın ve alıp başını gideceksin' dediler. Devam olarak o da bunu söylüyordu dikkat edin.”

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Melih GökçekMeral Akşenerdarbebaşbakan

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