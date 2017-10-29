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Melih Gökçek taraftarları, Akit Tv Ankara Haber Müdürü'ne saldırdı

29 Ekim 2017 13:57

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettiği sıralarda Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nun önünde Akit Tv Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'e saldırı düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını açıkladığı sırada, toplantı salonunun dışında bekleyen kalabalık bir grup, programı takip eden Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'e saldırdı. Polis kalabalık grubu dağıtarak belediye binasından uzaklaştırdı. Gökçeklerin kanalı Beyaz TV ile Akit TV arasındaki kavga, Akit TV'nin Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'in Melih Gökçek ile CHP arasında bir işbirliği olduğunu iddia etmesiyle başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Gökçek hakkında, Akit TV'nin Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı: "İddialara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'nın Angora evlerinde CHP'li kurmaylarla bir araya geldi. Evet, CHP'li kurmaylara Melih Gökçek'in 'size geçebilirim' mesajı verdiği iddia ediliyor."

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