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Melih Gökçek'in Bülent Arınç'a o bakışı gündem oldu

11 Mart 2020 11:55

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenaze töreninde, kendisi için "Ankara'yı parsel parsel sattı" diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a bakışı sosyal medyanın gündeminde. 

Eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç ile istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in eski Bakan Şevket Kazan'ın cenaze törenindeki karşılaşması gündeme oturdu.

Görüntüde, Bülent Arınç'ın, İstanbul Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu'nun yanında saf tutan Gökçek'in önünden geçtiği görülüyor. 

Bu esnada Gökçek'in Arınç'a bakışları kameraya takılıyor. Tevfik Göksu'da Gökçek'in gülümseyerek kulağına fısıldıyor. Gökçek kameraya yakalandığını fark ediyor. 

Arınç, geçmişte Melih Gökçek için "FETÖ'ye Ankara'yı parsel parsel satmıştır ve belediye başkanlığı adaylığı ile seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur" açıklamasında bulunmuştu.

Gökçek ise iddiaları yalanlamış ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevinden istifa etmişti. Bülent Arınç, Melih Gökçek’in istifasının ardından “O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim. Ben sabrettim ve kazandım" demişti.

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