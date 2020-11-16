Melih Gökçek 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi; "Azerbaycanlı gardaşlarıma gelsin"

16 Kasım 2020 11:03
T24 Haber Merkezi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından "Bu da benden Azerbaycanlı gardaşlarıma gelsin" notuyla 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söylediği anları paylaştı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 9 Kasım'da Dağlık Karabağ'da Eylül ayı sonundan beri devam eden çatışmalara son veren anlaşma yapılmıştı.
Dağlık Karabağ'da Rusya'nın aracılığıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmanın ardından Azerbaycan, Kelbecer'i boşaltması için Ermenistan'a 10 gün ek süre vermişti.
Ermenistan için bir yenilgi olarak görülen anlaşma, Ermenistan'da protestolara neden olmuştu.
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