Melih Gökçek: Beni getiren de alan da Erdoğan; alınmaktan dolayı kırıldım ama ona karşı değil

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Haber Global'de Buket Aydın'ın Koltuk programına konuk olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırgın mısınız?" sorusuna "Katiyen hayır. Alınmaktan dolayı kırıldım ama Tayyip Bey'e karşı değil bu. Beni getiren de alan da o. Gayet doğal" cevabını verdi.

Gökçek, Aydın'ın "Ego yapmıyorsunuz. 'Beni halk seçti' demiyorsunuz. Sonuçta sizi orada Ankaralıların oyuyla..." sözlerine de "Bizim kültürümüzde lider olarak kabul ettiğin insana bağlılık vardır. Dinden çıkmadığı sürece sözlerine uyma vardır. Ben Erdoğan'a inanıyorum" diye konuştu.

Gökçek "Belediye başkanlığını bırakmak zorunda kalmak sizi hayal kırıklığına uğrattı mı?" sorusuna ise "Ona hayal kırıklığı demeyelim de 'Gönlün kırıldı mı?' diyelim. Elbette kırıldı. O konuyu hiç konuşmadım, şimdi de konuşmam ama gün gelir anlattığım zaman milletin yüzde yüz bana hak vereceğinden iğne ucu kadar şüphem yok. Bir gün anlatırım ve ben bu konuda Tayyip Bey'i suçlamıyorum" dedi.

"Tweet'lerimi gördükleri zaman o gün dengelerini kaybediyorlar"

İmamoğlu'nun kendisini engellemesiyle ilgili de konuşan Gökçek, "Gerek İstanbul Belediye Başkanı (Ekrem İmamoğlu) gerek Ankara Belediye Başkanı (Mansur Yavaş) benim bazı tweet'lerimi gördükleri zaman o gün dengelerini kaybediyorlar. İnanılmaz etki altında kalıyorlar. Ekrem Bey'in tweet'inin altına ben tweet atınca millet bir onu okuyor bir beni. Atmış olduğu tweet'in bir çoğu yok oluyor çünkü doğru söylemiyor. İnsanları aldatıyor. Belgesiyle koyduğum zaman karizma gidiyor. Karizma gidince tek çare onun ekranında gözükmemem. Korkusundan beni yasaklıyor" sözlerini dile getirdi.

"Aşı olmayı düşünmüyordum ama Cumhurbaşkanımız olunca ben de hemen oldum"

Koronavirüs aşısı ile ilgili de konuşan Gökçek, "Aşı olmayı düşünmüyordum ama Cumhurbaşkanımız olunca ben de hemen oldum" dedi.