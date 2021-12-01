Melih Gökçek: Kaç tane FETÖ'cü vardı ben de, inkâr etmiyorum ki!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ankara Belediyesi'nde geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var." dedi. Kendi dönemiyle ilgili, konuşan Gökçek, "Kaç tane FETÖ’cü vardı ben de, yok demiyorum ki, inkâr etmiyorum ki geçmişi" ifadelerini kullandı.

Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın programında Hakan ile Gökçek arasında geçen diyalog şöyle:

Melih Gökçek: Benim belediyede geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var.

Ahmet Hakan: Sizin dönemden kalma mı? Niye temizlemediniz onları?

M.G: Temizledim bir kısmı döndü, bir kısmını da kendisi yeni aldı; ne yapabilirim?

"FETÖ'cü vardı ben de inkâr etmiyorum ki!"

Gökçek sözlerine şöyle devam etti:

“Genel Sekreter Kamil Kılıç FETÖ'cüydü, kaçtı gitti. 2014’te ben seçimde gelir gelmez aldım onu. Ondan sonra ne diyoruz bir milat var. Bir milat olduktan sonra. Tuttum tabi, kaç tane FETÖ’cü vardı ben de, yok demiyorum ki, inkâr etmiyorum ki geçmişi. ‘FETÖ’cülerle çalışmadım ben, onlar benle arkadaşlık yapmadı’ demiyorum ki. Böyle bir şey söylersem yalan söylerim.”