Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark'a 750 milyon dolar harcandığı iddialarına yanıt verdi. Ankapark için harcanan paranın 1 milyar 350 milyon olduğunu söyleyen Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belirttiği rakamın gerçeği yansıtmadığını savundu.

CNNTürk'te telefonla katıldığı programda, Ankapark için yaptığı harcamanın dolar bazına vurunca 400 milyona denk geldiğini ifade eden Gökçek, "Dinazorla yatıp dinazorla kalkıyorlar" diye konuştu.