Melih Gökçek: Ampute Milli Takımı'nın her futbolcusuna 200 bin TL prim verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün akşam Vodafone Park'ta 41 bin seyirci önünde çıktığı final maçında Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’nın her futbolcusuna, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınacak kararın ardından 200'er bin TL prim verileceğini söyledi. Canlı yayına da bağlanan Gökçek, "Bizim belediyeler olarak, özellikle böyle başarı gösteren millilere her türlü imkanı verme hakkımız var. Belediye Meclisi 5 gün sürüyor. Allah nasip ederse 18 gencimizin 18’ine de tabii hocasını da buna dahil etmek lazım, bu kararı çıkaracağız ve oyuncularımızın her birine 200 bin TL ödül vereceğiz" dedi.