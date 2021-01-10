Melih Bulu'nun yıllar önce 'Siyaset Meydanı' programında yaptığı konuşma ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan ve atanması öğrenciler tarafından protesto edilen eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun 1999 yılında katıldığı Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Bulu yaptığı konuşmada "Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız" ifadelerini kullandı.