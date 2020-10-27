Melek Aslan cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı

x7x2yhsKardeşi tarafından Diyarbakır'da öldürülen Melek Aslan’ın, azmettiricisi olan Orhan Vatansever ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtları ortaya çıktı.

Kayıtlarda, Aslan, “Benden ne istiyorsun? ”diye soruyor. Bu soruya Orhan Vatansever ise, “Ben de bilmiyorum gerçekten, suçluluk duygusu ya da başka bir şey...” şeklinde cevap veriyor. Vatansever'in, “Ben polis karakolunu aradığımda, Melek Hanım’ı Sakarya’ya götürdüğümü, ailesini nasıl para karşılığında tehdit ettiğimi, fotoğraf karşılığında tehdit ettiğimi söyledim!” cümlelerini kullandığı ve Melek’i açık bir şekilde tehdit ettiği anlaşıldı.

Öteye yandan Orhan Vatansever'in, cinayet işlenmeden 7 gün önce Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvuru yaptığı ortaya çıktı. Melek Aslan tarafından dolandırıldığını ve yayına çıkmak istediğini belirten Vatansever'in, talebini Vazgeçme ekibine bildirdiği öğrenildi.