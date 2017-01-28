Melda Onur, Aladağ'da yanan çocuklar için 'Hayır' dedi

Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı ve eski CHP Milletvekili Melda Onur, yayınladığı videoyla Aladağ’daki yurt katliamının ikinci ayında yapılmayanları anlattı. Onur, "Aladağ’ın kız çocukları için 'Hayır!' Çocuklarımız cemaatin denetimsiz karanlıklarında yitip gitmesinler diye 'Hayır'!" dedi. Melda Onur Aladağ katliamını ikinci ayında yapılmayanları şöyle anlattı: “Dava başlamadı, Meclis araştırma komisyonu kurulamadı. Çocukların bir kısmı taburcu olamadı; hastanedeki çocuklar hala yürüyemiyor. Yollar yapılmadı, hatta yollar kapandı köye ulaşılamadı bir süre. Servis sorunu çözülmedi. 15 günde bir, o da yollar açıksa, servis varsa evlerine gidebiliyor çocuklar. Elektrik sorunu çözülmedi. Köprücek köyünün, aylar sürecek olan elektrik kesintisi başladı. Eğitim sorunu çözülmedi, köyün tek okulunun çatısı çöktü. Çocukların korkuları geçmedi; devlet yurdunda dahi kalmak istemiyorlar; hastaneden çıkmak istemiyorlar. Öfke geçmedi. Ve kimse davasından vazgeçmedi." "Ne Oldu?" diyen Onur şöyle devam etti: "Tam 35 kilo et yangından sonra ‘kurtarıldı’. ’Tali kusurlu’ olduğu gerekçesiyle 4 kişi tahliye edildi. Cemaatin baskısı devam etti, ısrarlı ziyaretler, yurt ve özel okul teklifleri devam etti."