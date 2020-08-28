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Melania Trump'ın üvey kızı Ivanka Trump'a bakışları gündem oldu

Bu kısa an, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmazken, pek çoğu durumu ‘garip’ olarak niteledi

28 Ağustos 2020 12:20

Beyaz Saray’da, babasının başkan adaylığını resmen kabul ettiği konuşmasından önce kürsüye çıkan Ivanka Trump'ın konuşmasının ardından ‘üvey annesi’ Melania Trump’ın yanından geçtiği sırada First Lady’nin yüz ifadesi çok konuşuldu.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Melania Trump, Ivanka’yı önce geniş bir gülümsemeyle karşıladı, ancak o uzaklaşır uzaklaşmaz yüz ifadesi 180 derece değişti. Bu kısa an, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmazken, pek çoğu durumu ‘garip’ olarak niteledi. Kullanıcılar, iki ismin yıldızının hiç barışmadığına dikkat çekti.

Beyaz Saray’da, babasının başkan adaylığını resmen kabul ettiği konuşmasından önce kürsüye çıkan Ivanka Trump, “Bu gece, halkın başkanının gururlu kızı olarak karşınızda duruyorum. Dört yıl önce size babamla birlikte savaşacağımı söylemiştim ve dört yıl sonra buradayım. Şimdi Amerika'nın, her zamankinden de çok, Beyaz Saray'da dört yıl daha bir savaşçıya ihtiyacı var” diyerek sözlerine başladı.

‘Tweetleri filtresiz ama onu gerçek olduğu için seviyorum’

Babasının ‘alışılmadık’ tavrı nedeniyle çok saldırıya uğradığını söyleyen Ivanka, Ama ben seni gerçek olduğun için seviyorum ve etkileyici olduğun için sana saygı duyuyorum. Babamın iletişim tarzının herkesin zevkine uygun olmadığını biliyorum. Tweet'lerinin biraz filtresiz olduğunu da biliyorum. Ancak sonuçlar ortada. İşleri aynı şekilde yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Washington, Donald Trump’ı değiştirmedi. Donald Trump, Washington’ı değiştirdi” dedi.

Aynı zamanda danışmanlığını yaptığı babasına övgülerini sürdüren Ivanka Trump, “O, Amerikan işçisinin destekleyicisi, sağduyunun savunucusu ve bu ülkenin unutulmuş erkek ve kadınları için sesimiz” ifadelerini kullandı.

Ancak ABD kamuoyunun önemli bir kısmı bu övgü dolu sözleri ‘yutmazken’, Donald Trump’ın icraatlarını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları Ivanka’nın aynı kişiden bahsedip bahsetmediğini sorguladı.

Bir kullanıcı, “Hey Ivanka Trump, senin baban insanlara, vücutlarına dezenfektan enjekte etmesini önerdi ve sen, sağduyu ile onun adını aynı cümlede kullanma cüretinde bulunuyorsun” diye yazdı.

Bir başka kullanıcı da, “Bunu, ölümcül bir bulaşıcı virüs salgını sırasında, hiçbiri maske takmayan, önüne yığılmış 1500 kişilik bir kalabalık önünde söylüyor. Sağduyu bu mu?” ifadelerini kullandı.

Ivanka Trump’ın konuşması sadece sosyal medyada değil ‘aile arasında’ da soğuk rüzgârlara neden oldu.

Konuşmasını tamamlayarak alkışlar eşliğinde kürsüden inen Ivanka’nın, ‘üvey annesi’ Melania Trump’ın yanından geçtiği sırada First Lady’nin yüz ifadesi çok konuşuldu.

Melania Trump, Ivanka’yı önce geniş bir gülümsemeyle karşıladı, ancak o uzaklaşır uzaklaşmaz yüz ifadesi 180 derece değişti. Bu kısa an, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmazken, pek çoğu durumu ‘garip’ olarak niteledi. Kullanıcılar, iki ismin yıldızının hiç barışmadığına dikkat çekti.

 

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