Melania Trump'ın aniden buz kesen yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu

Nisan ayından beri ilk kez bir arada görüntülenen Donald Trump ve Melania Trump çifti boşandıklarına dair iddiaları yalanladı. Ancak Malenia Trump'ın aniden buz kesen yüz ifadesi sosyal medyada dikkat çekti.

ABD eski Başkanı Donald Trump ile eşi ABD eski first ladysi Melania Trump arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Donald Trump ile nisan ayından beri ilk kez bir arada görüntülenen eski first ladynin aniden yüzünün buz kestiği anlar kameralara yansıdı.

Melania Trump geçen cumartesi akşamı Donald Trump ile birlikte Beyzbol Dünya Serisi’nin 4’üncü maçını sahadan izleyerek hem aylar sonra ilk kez halkın arasında görüldü, hem de boşandıklarına dair dedikoduların da doğru olmadığını kanıtlamış oldu.



Trump çifti, Houston Astros ve Atlanta Braves beyzbol takımları arasındaki maçı izlerken Kızılderililerin ırkçı bulduğu için tepki gösterdiği Tomahawk chop (Tomahawk pirzola) seremonisine de birlikte katıldı.



Ancak Trump’ın etraftakileri selamlaması sırasında Melania’nın gülümsemesinin bir anda buz kesmesi ve yüzünün aldığı son derece mutsuz hal gündeme oturdu. Melania Trump'ın aniden değişen yüz ifadesi " Boşanmadılar ama pek de mutlu değiller" dedirtti.